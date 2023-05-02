Оккупанты утром обстреляли село в Купянском районе: ранена женщина

Утром во вторник. 2 мая российские оккупанты снова обстреливали пограничные населенные пункты Харьковской области. В частности, была атакована деревня Петропавловка Купянского района, ранена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Под вражескими ударами было с. Петропавловка Купянского района", – рассказал он. Как отметил глава региона, по предварительным данным, осколочное ранение получила 73-летняя женщина. "Сейчас медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь", – добавил Синегубов. Напомним, в полдень в понедельник, 1 мая, российские оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области. Ранения получил один человек. Добавим, утром в воскресенье, 30 апреля, российские войска нанесли удар по Купянску, начались пожары.