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Оккупанты утром обстреляли село в Купянском районе: ранена женщина

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Харьков, Вторник 02 мая 2023 10:37
Оккупанты утром обстреляли село в Купянском районе: ранена женщина Фото: оккупанты обстреляли село Петропавловка Харьковской области 2 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром во вторник. 2 мая российские оккупанты снова обстреливали пограничные населенные пункты Харьковской области. В частности, была атакована деревня Петропавловка Купянского района, ранена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Под вражескими ударами было с. Петропавловка Купянского района", – рассказал он.

Как отметил глава региона, по предварительным данным, осколочное ранение получила 73-летняя женщина.

"Сейчас медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь", – добавил Синегубов.

Напомним, в полдень в понедельник, 1 мая, российские оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области. Ранения получил один человек.

Добавим, утром в воскресенье, 30 апреля, российские войска нанесли удар по Купянску, начались пожары.

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