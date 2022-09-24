Оккупанты утром накрыли огнем Никопольский район: есть пострадавшие

Утром российские оккупанты обстреляли из "Градов" и "Ураганов" Никопольский район в Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Марганце ранены два человека - 51-летняя женщина и 49-летний мужчина. Оба в больнице. Женщина в тяжелом состоянии.

Российскими снарядами повреждено более 20 частных и многоэтажных домов и до 10 хозяйственных построек. Поврежден местный хлебозавод и пара учреждений. Загорелись несколько автомобилей.

Более 2000 семей громады остались без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают.

В Красногригорьевской общине никто не пострадал.

Напомним, российские войска ночью выпустили по Запорожью пять ракет. Сообщалось, что при ударах пострадали жилой дом и объекты инфраструктуры.

Как сообщили в ОВА, в результате атаки погиб человек, семь пострадали.

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