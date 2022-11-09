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Окупанти вранці масово ударили по Миколаєву: є руйнування (відео)

Фото: окупанти вранці масовано ударили по Миколаєву (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 9 листопада завдали чергового ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілів зруйновано приватні приміщення та підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"РФ вранці обстріляла Миколаїв. Зафіксовано 3 прильоти. Потрапили у приватні приміщення та підприємства", - розповів він.

Також Тимошенко показав кадри наслідків ранкового обстрілу міста.

Нагадаємо, сьогодні вранці мешканці Миколаєва повідомили про гучні вибухи, після яких у місті оголосили повітряну тривогу.

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Миколаїввибухиракетный удар