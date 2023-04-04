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Окупанти вранці з артилерії вдарили по Куп'янську, спалахнула пожежа

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Куп'янськ, Вівторок 04 квітня 2023 08:23
Окупанти вранці з артилерії вдарили по Куп'янську, спалахнула пожежа Фото: окупанти вранці з артилерії вдарили по Куп'янську (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вранці, 4 квітня обстріляли з артилерії Куп'янськ Харківської області.Внаслідок чого в місті спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"О 05:10 4 квітня рятувальники 44-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію пожежі, яку спричинив артилерійський наліт окупаційних військ РФ на м. Куп'янськ" - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, пожежа сталася на території одного з приватних домогосподарств. Там горіла господарча споруда на площі 1,5 кв.м.

"За 10 хвилин рятувальники локалізували вогонь і за 20 - повністю ліквідували його", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що 1 квітня російські військові обстріляли з РСЗВ село Кутьківка Куп‘янського району, внаслідок чого загинув 43-річний чоловік.

Також ми писали про обстріл Харківської області 2 квітня. В результаті атаки було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

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