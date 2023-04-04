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Оккупанты утром из артиллерии ударили по Купянску, вспыхнул пожар

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Купянск, Вторник 04 апреля 2023 08:23
Оккупанты утром из артиллерии ударили по Купянску, вспыхнул пожар Фото: оккупанты утром из артиллерии ударили по Купянску (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска утром, 4 апреля обстреляли из артиллерии Купянск Харьковской области. В результате чего в городе вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В 05:10 4 апреля спасатели 44-й ДРПЧ выехали на ликвидацию пожара, вызванного артиллерийским налетом оккупационных войск РФ на г. Купянск" - говорится в сообщении.

По информации спасателей, пожар произошел на территории одного из частных домохозяйств. Там горела хозяйственная постройка на площади 1,5 кв.м.

"За 10 минут спасатели локализовали огонь и через 20 - полностью ликвидировали его", - добавляют в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что 1 апреля российские военные обстреляли из РСЗО село Кутьковка Купянского района, в результате чего погиб 43-летний мужчина.

Также мы писали об обстреле Харьковской области 2 апреля. В результате атаки было зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

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