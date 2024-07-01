Окупанти "впустили" десятки бомб на Бєлгородську область: WP розкрило дані РФ

Росіяни нарахували, що за рік на Бєлгородську область впали десятки їхніх авіаційних бомб. Таким озброєнням солдати РФ зазвичай атакують Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Видання з посиланням на внутрішній документ росіян, який перехопила українська розвідка, стверджує, що з квітня 2023 по квітень 2024 року на Бєлгородську область впало щонайменше 38 авіаційних бомб.
Більшість авіабомб знаходили цивільні - лісники, фермери чи жителі навколишніх сіл. При цьому здебільшого російське Міністерство оборони не знало, коли було запущено бомби. Тому деякі боєприпаси могли лежати там кілька днів.
У документі сказано, що щонайменше чотири бомби впали на Бєлгород. Ще семеро було знайдено біля обласного центру. Найбільше бомб, 11, упало у Грайворонському районі, який межує з Україною.
Також, за інформацією WP, у перехопленому документі міститься таблиця інцидентів із зазначенням надзвичайних постанов щодо знешкодження бомб та евакуації.
Нагадаємо, російські керовані авіаційні бомби вже неодноразово падали на території прикордонних з Україною областей РФ. Зокрема, видання ASTRA писало, що лише 15 травня на територію Бєлгородської області впало одразу три російські авіабомби.
Такі інциденти підтверджувала британська розвідка. Там попереджали, що такі інциденти є небезпечними для цивільного населення РФ.
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