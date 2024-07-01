Окупанти "впустили" десятки бомб на Бєлгородську область: WP розкрило дані РФ

Видання з посиланням на внутрішній документ росіян, який перехопила українська розвідка, стверджує, що з квітня 2023 по квітень 2024 року на Бєлгородську область впало щонайменше 38 авіаційних бомб.

Фото: місця падіння російських бомб у Бєлгородській області (washingtonpost.com)

Більшість авіабомб знаходили цивільні - лісники, фермери чи жителі навколишніх сіл. При цьому здебільшого російське Міністерство оборони не знало, коли було запущено бомби. Тому деякі боєприпаси могли лежати там кілька днів.

У документі сказано, що щонайменше чотири бомби впали на Бєлгород. Ще семеро було знайдено біля обласного центру. Найбільше бомб, 11, упало у Грайворонському районі, який межує з Україною.

Також, за інформацією WP, у перехопленому документі міститься таблиця інцидентів із зазначенням надзвичайних постанов щодо знешкодження бомб та евакуації.