Оккупанты "уронили" десятки бомб на Белгородскую область: WP раскрыло данные РФ

Издание со ссылкой на внутренний документ россиян, который перехватила украинская разведка, утверждает, что в период с апреля 2023 по апрель 2024 года на Белгородскую область упало по меньшей мере 38 авиационных бомб.

Фото: места падения российских бомб в Белгородской области (washingtonpost.com)

Большую часть авиабомб находили гражданские - лесники, фермеры или жители окрестных деревень. При этом в большинстве случаев российское Министерство обороны не знало, когда были запущены бомбы. Поэтому некоторые из боеприпасов могли лежать там несколько дней.

В документе сказано, что по меньшей мере четыре бомбы упали на Белгород. Еще семь были найдены возле областного центра. Больше всего бомб, 11, упало в Грайворонском районе, который граничит с Украиной.

Также, по информации WP, в перехваченном документе содержится таблица инцидентов с указанием чрезвычайных постановлений по обезвреживанию бомб и эвакуации.