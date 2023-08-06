Окупанти вночі знову обстріляли околиці Запоріжжя

Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення об'єкта інфраструктури, сталося загоряння сухої трави навколо.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Всього за минулу добу окупанти 95 разів обстріляли 21 населений пункт Запорізької області. Зокрема, у Комишувасі росіяни вдарили по комунальному підприємству, пошкоджено житлові будинки поруч.

Фото: окупанти обстріляли Запоріжжя та область (t.me/zoda_gov_ua)

Ситуація у Запоріжжі

Нагадаємо, це місто розміщене за декілька десятків кілометрів від лінії фронту. Окупанти майже щоденно обстрілюють Запоріжжя, зокрема житлові квартали.

Так, вчора ввечері російські загарбники також вдарили по околиці міста. Інформація про постраждалих не надходила.

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