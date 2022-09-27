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Росіяни вночі вдарили по центру Миколаєва: в ОВА показали наслідки

Фото: окупанти вночі вдарили по центру Миколаєва (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти вночі вкотре обстріляли Миколаїв. Ворог ударив по центру міста з РСЗВ "Смерч". Внаслідок чого пошкоджено низку цивільних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВВ Віталія Кіма.

Кім зазначив, що вночі Миколаїв двічі зазнав ворожого обстрілу - близько першої години ночі та четвертої години ранку. Попередньо російські війська обстрілювали різні райони міста з РСЗВ. Відомо про пошкодження низки цивільних об'єктів у центрі міста, зокрема житлових будинків, магазинів та мережі водопроводу.

Також внаслідок обстрілу сталася руйнація складського приміщення із подальшим горінням. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Крім того, ворог вдарив по Миколаївській області. Так, уночі артилерійські удари припали по аквазоні Очакова. Вранці у місті знову пролунав вибух. Інформація про пошкодження з'ясовується.

Під ранок окупанти обстріляли село Весняне у Веснянській громаді. Внаслідок чого частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки, соціальну інфраструктуру, гаражі та автомобілі. Постраждалих немає.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали нових ударів по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Ворог випустив у громади майже 90 снарядів.

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Миколаївракетный удар