Окупанти вночі вдарили по транспортній базі у Миколаєві: згоріли автобуси

У ніч проти 8 грудня російські війська завдали ракетного удару по транспортній базі в Миколаєві. Внаслідок обстрілу спалахнули автобуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко в Telegram.
"Удар по Миколаєву! Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси. Інформації про жертв немає. На місці працюють ДСНС", - написав Тимошенко.
Фото: наслідки ракетного удару по транспортній базі у Миколаєві (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили Нікопольським районом Дніпропетровської області понад 70 снарядів. Обійшлося без жертв.
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