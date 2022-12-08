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Окупанти вночі вдарили по транспортній базі у Миколаєві: згоріли автобуси

Фото: окупанти вночі вдарили по транспортній базі у Миколаєві (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч проти 8 грудня російські війська завдали ракетного удару по транспортній базі в Миколаєві. Внаслідок обстрілу спалахнули автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко в Telegram.

"Удар по Миколаєву! Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси. Інформації про жертв немає. На місці працюють ДСНС", - написав Тимошенко.

Фото: наслідки ракетного удару по транспортній базі у Миколаєві (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили Нікопольським районом Дніпропетровської області понад 70 снарядів. Обійшлося без жертв.

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