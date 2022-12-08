Оккупанты ночью ударили по транспортной базе в Николаеве: сгорели автобусы

В ночь на 8 декабря российские войска нанесли ракетный удар по транспортной базе в Николаеве. Вследствие обстрела загорелись автобусы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
"Удар по Николаеву! Оккупанты ударили по транспортной базе. Горели автобусы. Информации о жертвах нет. На месте работают ГСЧС", - написал Тимошенко.
Фото: последствия ракетного удара по транспортной базе в Николаеве (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Напомним, этой ночью россияне выпустили по Никопольскому району Днепропетровской области более 70 снарядов. Обошлось без жертв.
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