Окупанти вночі вдарили "Шахедами" по Сумській області, є руйнування

"Вночі та вранці ворог здійснив 9 ударів, зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Шосткинська, Свеська, Середино-Будська, Юнаківська громади", - пише пресслужба.

Середино-Будська громада

На території громади пролунали 6 вибухів, ворог бив мінометами. Також росіяни вдарили "Шахедом", внаслідок чого пошкодження отримали будівля агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі.

Свеська громада

Окупанти скинули одну міну на територію громади.

Миколаївська громада

Зафіксовано удари "Шахедами", чотири вибухи. Пошкодження отримали нежитлові приміщення. Також був обстріл з РСЗВ - 13 вибухів.

Шосткинська громада

Здійснено обстріл "Шахедами", три вибухи. Пошкоджено територію міського парку.

Краснопільська громада

Росіяни обстріляли гранатометом, зафіксовано 20 вибухів.

Юнаківська громада

Ворог скинув 6 мін на територію громади

Зокрема один "Шахед" було збито нашою ППО.

Ситуація в Сумській області

На весні 2022 року українські воїни деокупували всі захоплені території Сумської області, які ворог окупував ще на початку повномасштабного вторгнення.

Після цього росіяни регулярно обстрілюють регіон через його близькість до кордону. Під час ударів ворог постійно використовує міномети й артилерійську зброю. Також на регіон неодноразово скидали авіабомби.