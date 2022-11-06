Окупанти вночі вдарили по промисловому об'єкту у Миколаївській області

Російські війська в ніч на 6 листопада обстріляли Миколаївську область. Ворог вдарив по промисловому об'єкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську ОВА в Facebook.

Окупанти близько 02:05 обстріляли населений пункт Галицинівської громади у Миколаївському районі. Ворожі снаряди влучили в об’єкт промислової інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав. Також росіяни вдарили вночі за межами населеного пункту Широківської громади у Баштанському районі. В результаті обстрілу постраждалих та руйнувань немає.