Оккупанты ночью ударили по промышленному объекту в Николаевской области

Российские войска в ночь на 6 ноября обстреляли Николаевскую область. Враг ударил по промышленному объекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОВА в Facebook.

Оккупанты около 02:05 обстреляли населенный пункт Галицыновской общины в Николаевском районе. Вражеские снаряды попали в объект промышленной инфраструктуры. К счастью, никто не пострадал. Также россияне ударили ночью за пределами населенного пункта Широковского общества в Баштанском районе. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет.