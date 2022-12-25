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Оккупанты ночью обстреливали из тяжелой артиллерии Никополь

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Никополь, Воскресенье 25 декабря 2022 07:57
Оккупанты ночью обстреливали из тяжелой артиллерии Никополь Фото: оккупанты обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью 25 декабря накрыли огнем Никополь. Враг применил тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В результате ночной атаки никто не пострадал.

Представители ГСЧС обследуют обстрелянные территории, выясняют последствия.

"В других районах ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", - сообщил Резниченко.

Напомним, российские военные вечером, 24 декабря, обстреляли территориальную громаду под Никополем.

До этого россияне атаковали Днепропетровскую область иранскими дронами, тяжелой артиллерией и "Градами".

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Днепропетровская область
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