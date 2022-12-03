Окупанти вночі масово обстріляли Донецьку область: фото наслідків

За його словами, окупанти переодично накривають Вугледар артилерією. Там поранено одну людину. Тим часом у Кураховому пошкоджено 8 багатоповерхівок та 3 приватні будинки, поранено 1 особу.

Також вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць, а під ранок – обстріл Авдіївки.

Крім того, окупанти поранили двох цивільних у Базмуті. Там внаслідок ударів пошкоджено будинок, адмінбудівлю та підприємство. Також вночі були обстріли околиць Торецької та Соледарської громад.

Фото: наслідки обстрілів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)