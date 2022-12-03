UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вночі масово обстріляли Донецьку область: фото наслідків

Фото: внаслідок обстрілів поранення отримали чотири особи (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч проти 3 грудня російські війська завдали кілька ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілів поранення отримали чотири особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, окупанти переодично накривають Вугледар артилерією. Там поранено одну людину. Тим часом у Кураховому пошкоджено 8 багатоповерхівок та 3 приватні будинки, поранено 1 особу.

Також вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць, а під ранок – обстріл Авдіївки.

Крім того, окупанти поранили двох цивільних у Базмуті. Там внаслідок ударів пошкоджено будинок, адмінбудівлю та підприємство. Також вночі були обстріли околиць Торецької та Соледарської громад.

Фото: наслідки обстрілів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські сили продовжують спрямовувати значну частину своїх спільних військових зусиль і вогневої могутності вздовж приблизно 15-кілометрової ділянки укріпленої лінії фронту навколо міста Бахмут у Донецькій області. Місто має символічне значення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область