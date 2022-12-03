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Британська розвідка назвала причину запеклих боїв за Бахмут протягом 4 місяців

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Україна, Субота 03 грудня 2022 09:12
Британська розвідка назвала причину запеклих боїв за Бахмут протягом 4 місяців Фото: російська армія штурмує Бахмут протягом 4 місяців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські сили продовжують спрямовувати значну частину своїх спільних військових зусиль та вогневої сили вздовж приблизно 15-кілометрової ділянки укріпленої лінії фронту навколо міста Бахмут у Донецькій області. Місто має символічне значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, план Росії, швидше за все, полягає в тому, щоб оточити місто тактичним наступом на північ та південь. В останні дні, ймовірно, Росія досягла невеликих успіхів на південному напрямку цього наступу, де вона прагне зміцнити обмежені плацдарми на захід від заболоченої місцевості навколо малої річки Бахмутка.

За даними британської розвідки, з початку серпня 2022 року Росія зробила Бахмут пріоритетним напрямком своїх наступальних операцій. Захоплення міста матиме обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволить Росії загрожувати більшим міським районам Краматорська та Слов'янська.

"Тим не менш, кампанія була непропорційно дорогою порівняно з цими можливими вигодами. Існує реальна ймовірність того, що захоплення Бахмута стало насамперед символічним політичним завданням для Росії", - вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше британська розвідка назвала причину, через яку російська армія більше не може наступати.

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