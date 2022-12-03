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Оккупанты ночью массированно обстреляли Донецкую область: фото последствий

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Донецкая область, Суббота 03 декабря 2022 10:28
Оккупанты ночью массированно обстреляли Донецкую область: фото последствий Фото: вследствие обстрелов ранения получили четыре человека (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 3 декабря российские войска нанесли несколько ударов по населенным пунктам Донецкой области. Вследствие обстрелов ранения получили четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, оккупанты переодически накрывают Угледар артиллерией. Там ранен один человек. Тем временем в Курахово повреждены 8 многоэтажек и 3 частных дома, ранен 1 человек.

Также ночью зафиксированы обстрелы Марьинки и окрестностей, а под утро – обстрел Авдеевки.

Кроме того, оккупанты ранили двух гражданских в Базмуте. Там вследствие ударов повреждены дом, админздание и предприятие. Также ночью были обстрелы окрестностей Торецкой и Соледарской общин.

Фото: последствия обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, ранее сообщалось, ято российские силы продолжают направлять значительную часть своих общих военных усилий и огневой мощи вдоль примерно 15-километрового участка укрепленной линии фронта вокруг города Бахмут в Донецкой области. Город имеет символическое значение.

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