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Оккупанты ночью били по промышленной инфраструктуре Запорожья, - ОВА

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Запорожье, Понедельник 05 декабря 2022 07:26
Оккупанты ночью били по промышленной инфраструктуре Запорожья, - ОВА Фото: оккупанты ночью били по промышленной инфраструктуре Запорожья (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Войска РФ ночью 5 декабря наносили удары по промышленной инфраструктуре Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

По предварительным данным, никто не пострадал.

"Враг продолжает терроризировать жителей областного центра. Ночью нанесены ракетные удары по промышленной инфраструктуре города. Спасательные работы продолжаются", - сообщил Старух.

Оккупанты ночью били по промышленной инфраструктуре Запорожья, - ОВАОккупанты продолжают терроризировать Запорожье, устраивая ночные обстрелы / t.me/starukhofficial

Ранее секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что российские войска ночью нанесли ракетные удары по объектам энергетической и промышленной инфраструктуры.

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