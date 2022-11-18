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Окупанти вночі атакували Запорізьку область: в ОВА показали наслідки

Фото: окупанти вночі атакували Запорізьку область (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 18 листопада російські війська завдали по Запорізькій області удару з комплексу С-300. Внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Вночі ворог атакував наші мирні села. Внаслідок влучення ракети, ймовірно С-300, в одному із сіл Запорізького району пошкоджено будівлю будинку культури. За попередніми даними, люди не постраждали. Ворог не має нічого святого, тому робимо все, щоб він пішов. із нашої землі", - написав він.

Фото: наслідки удару по Запорізькій області 18 листопада (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти випустили кварталами Нікополя понад 40 снарядів. Ракети прилетіли до сонячної підстанції та гаражного кооперативу.

Також повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу від осколкових поранень загинув житель Херсона.

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