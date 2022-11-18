Окупанти вночі атакували Запорізьку область: в ОВА показали наслідки

У ніч на 18 листопада російські війська завдали по Запорізькій області удару з комплексу С-300. Внаслідок чого є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Вночі ворог атакував наші мирні села. Внаслідок влучення ракети, ймовірно С-300, в одному із сіл Запорізького району пошкоджено будівлю будинку культури. За попередніми даними, люди не постраждали. Ворог не має нічого святого, тому робимо все, щоб він пішов. із нашої землі", - написав він.
Фото: наслідки удару по Запорізькій області 18 листопада (t.me/starukhofficial)
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти випустили кварталами Нікополя понад 40 снарядів. Ракети прилетіли до сонячної підстанції та гаражного кооперативу.
Також повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу від осколкових поранень загинув житель Херсона.
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