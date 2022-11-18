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Оккупанты ночью атаковали Запорожскую область: в ОВА показали последствия

Фото: оккупанты ночью атаковали Запорожскую область (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 18 ноября российские войска нанесли по Запорожской области удар из комплекса С-300. Вследствие чего есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

09:09. В ОП сообщили об обстреле села Заречное.

"Российские террористы обстреляли Запорожский район. Случилось это сегодня ночью. Ракеты С-300 выпущены были по с. Заречное и повредили сельский дом культуры", - написал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, раненых и погибших нет.

"Ночью враг атаковал наши мирные села. В результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание дома культуры. По предварительным данным, люди не пострадали. Враг не имеет ничего святого, поэтому делаем все, чтобы он ушел из нашей земли", - написал Старух.

Фото: последствия удара по Запорожской области 18 ноября (t.me/starukhofficial)

Напомним, этой ночью российские оккупанты выпустили по кварталам Никополя более 40 снарядов. Ракеты прилетели в солнечную подстанцию и гаражный кооператив.

Также сообщалось, что в результате вражеского обстрела от осколочных ранений погиб житель Херсона.

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