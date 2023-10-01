Окупанти вночі атакували "шахедами" Миколаївську область

За його словами, близько 1:15 за межами населеного пункту Снігурівської громади були удари дронами, ймовірно, Shahed 131/136.

Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Також спалахнула пожежа, яку оперативно загасили. Загорілася суха трава. Обійшлося без постраждалих.

Також цієї ночі у Миколаївській області протиповітряна оборона збила один "шахед".

Нічна атака на Україну

Цієї ночі, як і попередні, росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Окупанти випустили 30 дронів, сили ППО збили 16 "шахедів"

Звуки вибухів чули у декількох областях України. Проте у Кривому Розі та у Черкаській області є влучання. Зокрема, у Черкаській області пошкоджена промислова інфраструктура в Умані. Внаслідок атаки на Умань постраждала одна людина.

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