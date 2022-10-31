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Окупанти вночі атакували Дніпропетровську область із РСЗВ, артилерії та дронів-камікадзе: є жертва

Фото: Окупанти вночі атакували Дніпропетровську область із РСЗВ, артилерії та дронів-камікадзе (t.me/dnipropetrovskaODA/2278)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 31 жовтня завдали масованих ударів по Дніпропетровській області. Ворог застосував РСЗВ, артилерію та дрони-камікадзе.

Про це повідодомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"На Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з "Градів", - зазначив посадовець.

Резніченко розповів, що внаслідок ворожих атак загинула 31-річна жінка. Ще одна - поранена, вона перебуває у лікарні.

У місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач.

"У Кам’янському районі ворог ударив дронами-камікадзе по об’єкту енергетичної інфраструктури. Серйозні руйнування. Працюють усі служби", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, окупанти вранці 31 жовтня випустили по Україні велику кількість ракет. У всіх областях була оголошена повітряна тривога.

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Дніпропетровська областьВійна Росії проти України