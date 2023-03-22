Оккупанты ночью из артиллерии ударили по Днепропетровской области

Российские войска сегодня ночью, 22 марта, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

По словам Евтушенко, в пределах других территорий района ночь прошла без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

"В течение ночи россияне совершили обстрел населенного пункта Марганецкой территориальной громады из ствольной артиллерии. Люди не пострадали. Места взрывов обследуют специалисты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 15 марта россияне обстреляли Марганец в Днепропетровской области и убили двух человек.

Также мы писали, что 13 марта российские военные обстреляли три громады в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадало предприятие.

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