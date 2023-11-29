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Окупанти влучили в шахту, люди опинились під завалами: нові подробиці обстрілу Торецька

Фото: з'явилися нові подробиці обстрілу Торецька Донецької області 28 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу підприємства в Торецьку Донецької області російські війська атакували місцеву шахту. Чотирьох робітниць привалило і вони опинилися під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

"Через обстріл було частково зруйновано будівлю шахти в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, під завалами опинилися чотири робітниці підприємства.

"Три жінки отримали механічні травми легкого та середнього ступеня тяжкості, ще одна - тяжкі травми", - додали енергетики.

Обстріл Торецька Донецької області

28 листопада російські війська вдарили з авіації по підприємству в Торецьку Донецької області. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири жінки - робітниці, які перебували в одній із майстерень. Постраждалих у віці 35, 43, 52 та 54 років доправили до лікарні.

Додамо, що наразі дані щодо постраждалих відрізняються. Зокрема, сьогодні зранку, 29 листопада, виконуючий обов’язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив про п'ятьох поранених в результаті цього обстрілу.

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Донецька область