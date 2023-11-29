RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты попали в шахту, люди оказались под завалами: новые подробности обстрела Торецка

Фото: появились новые подробности обстрела Торецка Донецкой области 28 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела предприятия в Торецке Донецкой области, российские войска атаковали местную шахту. Четырех работниц привалило и они оказались под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

"Из-за обстрела было частично разрушено здание шахты в Донецкой области", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, под завалами оказались четыре работницы предприятия.

"Три женщины получили механические травмы легкой и средней степени тяжести, еще одна - тяжелые травмы", - добавили энергетики.

Обстрел Торецка Донецкой области

28 ноября российские войска ударили из авиации по предприятию в Торецке Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали четыре женщины - работницы, которые находились в одной из мастерских. Пострадавших в возрасте 35, 43, 52 и 54 лет доставили в больницу.

Добавим, что в настоящее время данные о пострадавших отличаются. В частности, сегодня утром, 29 ноября, исполняющий обязанности главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз сообщил о пяти раненых в результате этого обстрела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область