Окупанти влаштували засідку. Прикордонники вступили в бій із ДРГ РФ у Сумській області

"Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ДПСУ, для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, задіяли артилерійський і мінометний розрахунки.

"У результаті зіткнення ворог відійшов", - додали прикордонники.

Ситуація у Сумській області

Російські війська постійно обстрілюють прикордоння Сумської області. У липні 2023 року на тлі збільшення обстрілів з артилерії в Сумській області оголосили евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони з Росією.

А в лютому 2024 року в Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг у прикордонні. Знову ж таки, йшлося про 5-кілометрову зону від кордону.

Нагадаємо, 27 січня російська ДРГ розстріляла двох людей в Сумській області. Будинок загиблих знаходився у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.

Додамо, що останнім часом окупанти почали використовувати нову тактику у прикордонних регіонах. Вони перейшли на поодинокі обстріли цивільного транспорту. Так, у середині квітня російські війська прицільно розстріляли автомобіль у прикордонні Чернігівської області. Водій, який віз продукти місцевим жителям, загинув. Це вже не перший подібний випадок.