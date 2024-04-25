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Окупанти влаштували засідку. Прикордонники вступили в бій із ДРГ РФ у Сумській області

Фото: прикордонники вступили в бій із ДРГ РФ у Сумській області 25 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники вступили в бій з російською ДРГ в Сумській області. Окупанти підготувалися, влаштувавши засідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ДПСУ, для посилення висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, задіяли артилерійський і мінометний розрахунки. 

"У результаті зіткнення ворог відійшов", - додали прикордонники.

Ситуація у Сумській області

Російські війська постійно обстрілюють прикордоння Сумської області. У липні 2023 року на тлі збільшення обстрілів з артилерії в Сумській області оголосили евакуацію з 5-кілометрової прикордонної зони з Росією.

А в лютому 2024 року в Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг у прикордонні. Знову ж таки, йшлося про 5-кілометрову зону від кордону.

Нагадаємо, 27 січня російська ДРГ розстріляла двох людей в Сумській області. Будинок загиблих знаходився у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.

Додамо, що останнім часом окупанти почали використовувати нову тактику у прикордонних регіонах. Вони перейшли на поодинокі обстріли цивільного транспорту. Так, у середині квітня російські війська прицільно розстріляли автомобіль у прикордонні Чернігівської області. Водій, який віз продукти місцевим жителям, загинув. Це вже не перший подібний випадок.

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