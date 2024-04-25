RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты устроили засаду. Пограничники вступили в бой с ДРГ РФ в Сумской области

Фото: пограничники вступили в бой с ДРГ РФ в Сумской области 25 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Сумской области. Оккупанты подготовились, устроив засаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Вражескую засаду с более чем десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязался стрелковый бой", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПСУ, для усиления выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, задействовали артиллерийский и минометный расчет.

"В результате столкновения враг отошел", - добавили пограничники.

Ситуация в Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают приграничье Сумской области. В июле 2023 года на фоне увеличения обстрелов из артиллерии, в Сумской области объявили эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны с Россией. 

А в феврале 2024 года в Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничье. Опять же, речь шла про 5-килломитровую зону от границы. 

Напомним, 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек в Сумской области. Дом погибших находился в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.

Добавим, что в последнее время оккупанты начали использовать новую тактику в приграничных регионах. Они перешли на единичные обстрелы гражданского транспорта. Так, в середине апреля российские войска прицельно расстреляли автомобиль в приграничье Черниговской области. Водитель, который вез продукты местным жителям, погиб. Это уже не первый подобный случай.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьДРГВойна в Украине