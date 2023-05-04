Окупанти влаштовують "м'ясні штурми" в Авдіївці. З міста хочуть евакуювати все населення

Він зазначив, що порівняно з минулою добою спостерігається тенденція на збільшення інтенсивності обстрілів. Хоча, зокрема, в Авдіївці досі залишається мирне населення.

"Там його залишилось дуже мало і швидше за все в найближчі терміни буде евакуйоване все цивільне населення з Авдіївки", - розповів він.

Телятицький додав, що росіяни кожної доби на цьому напрямку несуть "шалені втрати", та намагаються їх "затикати" ким завгодно - вагнерівцями, мобілізованими тощо. При цьому, тактика РФ залишається незмінною.

"Вони проводять "м'ясні штурми". Інколи штурмові групи висуваються навіть без підтримки артилерії та важкої техніки. Зокрема, за добу ворог втратив близько двох рот особового складу вбитими та пораненими", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що в Авдіївці Донецької області, яка постійно перебуває під обстрілами, залишається лише одна дитина, її приховують батьки.

При цьому люди стали активніше евакуюватися з Авдіївки. Мешканці вкрай виснажені виживанням під щоденними авіаударами без комунікацій, медичної допомоги.