Окупанти визнали дефіцит лікарів в окупованій частині Запорізької області, - ЦНС

Інформаційний ресурс зазначив, що через відмову більшості місцевих лікарів співпрацювати з ворог, російські окупанти не можуть впоратися з кадровим дефіцитом.

"На нараді в окупаційній адміністрації колаборанти визнали проблему, й зауважили, що ситуацію не рятує навіть надання житла виїхавших з регіону українців, гастролерам з Росії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, росіяни не мають бажання їхати на окуповані території, оскільки розуміються що вони лише загарбники, а їх кар'єра тимчасова. За оцінками самих окупантів, у 2023 році до окупованих територій України переїхало на постійну основу 40 лікарів. Причому ця цифра є меншою, ніж очікували в Кремлі.