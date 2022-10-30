Окупанти вивезли з колонії Херсона ув'язнених та влаштували там базу, - Генштаб

У населених пунктах поблизу Херсона ворог готується до оборони. З Грозного до Каланчака прибули близько сотні "росгвардійців".

На території Нової Каховки російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

У Великій Знам'янці Запорізької області противник продовжує розміщувати особовий склад у приміщеннях місцевих мешканців.

Ворог завдав 5 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали райони понад 45 населених пунктів, у тому числі Слов'янськ та Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. РФ продовжує перекидання окремих підрозділів до Білорусі.

26 жовтня на залізничну станцію Брест прибув ешелон військової техніки із РФ. Разом із військовослужбовцями ЗС РФ прибувають кадировці. Крім того, російські військові помітили у населених пунктах між містами Брест та Малорита.

Зберігається загроза ракетних ударів та залучення ударних БПЛА з території Білорусі. На інших напрямках ворог здійснював обстріл:

на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рожковичі, Будки, Мезенівка, Фотовиж та Миропілля Сумської області;

- з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рожковичі, Будки, Мезенівка, Фотовиж та Миропілля Сумської області; на Слобожанському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Ольховатка, Гатище, Григорівка, Кам'янка, Фіголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілячі та Чугунів;

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Ольховатка, Гатище, Григорівка, Кам'янка, Фіголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілячі та Чугунів; на Куп'янському та Лиманському напрямках - з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Берестове, Невське, Ольгівка, Терни, Торське та Ямполівка;

- з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Берестове, Невське, Ольгівка, Терни, Торське та Ямполівка; на Бахмутському напрямку - з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Званівка, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Відрадівка, Досвідчене, Нью-Йорк, Васюківка, Серебрянка та Яківлівка;

- з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Званівка, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Відрадівка, Досвідчене, Нью-Йорк, Васюківка, Серебрянка та Яківлівка; на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Досвідчене;

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Досвідчене; на Новопавлівському напрямку - з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Єгорівка, Микільське, Новоукраїнка, Павлівка та Пречистівка;

- з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Єгорівка, Микільське, Новоукраїнка, Павлівка та Пречистівка; на Запорізькому напрямку противник завдав вогневої дії в районах населених пунктів Гуляйполі, Нове, Дорожнянка, Залізничне, Зелений Гай, Темування, Ольговське та Червоне;

противник завдав вогневої дії в районах населених пунктів Гуляйполі, Нове, Дорожнянка, Залізничне, Зелений Гай, Темування, Ольговське та Червоне; на Південнобузькому напрямку вогневу поразку зазнали райони близько 20 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Від ворожих обстрілів з реактивної та ствольної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Вишетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка на Херсонщині.

Ворог не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам'янка, Авдіївка, Першотравневе, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Наша авіація протягом доби завдала по ворогові 32 удари. З них 23 – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 – по взводних опорних пунктах, а також 6 – за позиціями протиповітряної оборони противника. Воїни української ППО збили ракету Іскандер-К та 2 ворожі БПЛА "Орлан -10". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об'єктів противника.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на дефіцит боєприпасів на Херсонщині.

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