Окупанти вивезли з колонії Херсона ув'язнених та влаштували там базу, - Генштаб

Під час так званої "евакуації" з виправної колонії №90 Херсона окупанти вивезли в'язнів, а колонію використовують для розміщення особового складу та техніки, влаштувавши там базу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
У населених пунктах поблизу Херсона ворог готується до оборони. З Грозного до Каланчака прибули близько сотні "росгвардійців".
На території Нової Каховки російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.
У Великій Знам'янці Запорізької області противник продовжує розміщувати особовий склад у приміщеннях місцевих мешканців.
Ворог завдав 5 ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали райони понад 45 населених пунктів, у тому числі Слов'янськ та Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. РФ продовжує перекидання окремих підрозділів до Білорусі.
26 жовтня на залізничну станцію Брест прибув ешелон військової техніки із РФ. Разом із військовослужбовцями ЗС РФ прибувають кадировці. Крім того, російські військові помітили у населених пунктах між містами Брест та Малорита.
Зберігається загроза ракетних ударів та залучення ударних БПЛА з території Білорусі. На інших напрямках ворог здійснював обстріл:
Ворог не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам'янка, Авдіївка, Першотравневе, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області.
Наша авіація протягом доби завдала по ворогові 32 удари. З них 23 – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 – по взводних опорних пунктах, а також 6 – за позиціями протиповітряної оборони противника. Воїни української ППО збили ракету Іскандер-К та 2 ворожі БПЛА "Орлан -10". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об'єктів противника.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на дефіцит боєприпасів на Херсонщині.
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