Оккупанты вывезли из колонии Херсона заключенных и устроили там базу, - Генштаб

Во время так называемой "эвакуации" из исправительной колонии №90 Херсона оккупанты вывезли заключенных, а колонию используют для размещения личного состава и техники, устроив там базу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
В населенных пунктах вблизи Херсона враг готовится к обороне. Из Грозного в Каланчак прибыли около сотни "росгвардейцев".
На территории Новой Каховки российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения.
В Большой Знаменке Запорожской области противник продолжает размещать личный состав в помещениях местных жителей.
Враг нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали районы более 45 населенных пунктов, в том числе Славянск и Северск Донецкой области, Запорожье и Новоалександровка на Херсонщине.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. РФ продолжает переброску отдельных подразделений в Беларусь.
26 октября на железнодорожную станцию Брест прибыл эшелон военной техники из РФ. Вместе с военнослужащими ВС РФ прибывают кадыровцы. Кроме того, российские военных заметили в населенных пунктах между городами Брест и Малорита.
Сохраняется угроза ракетных ударов и задействования ударных БПЛА с территории Беларуси. На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
Враг не прекращает ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.
Наша авиация в течение суток нанесла по врагу 32 удара. Из них 23 - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 - по взводным опорным пунктам, а также 6 - по позициям противовоздушной обороны противника. Воины украинской ПВО сбили ракету Искандер-К и 2 вражеских БПЛА "Орлан -10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 средства противовоздушной обороны и 9 других важных военных объектов противника.
Напомним, ранее стало известно, что россияне жалуются на дефицит боеприпасов на Херсонском направлении.
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