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Окупанти не вірять, що мобілізовані росіяни допоможуть їм на фронті, - перехоплення ГУР

Фото: окупанти не вірять, що мобілізовані росіяни допоможуть їм на фронті (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська, які зараз воюють на території України, не вірять у те, що мобілізовані росіяни допоможуть їм на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України.

Окупант поскаржився своїй дружині, що російська армія зазнає величезних втрат.

"Тут щодня "300"-ті, "200"-ті... Тільки, бл*, з людиною познайомився - вже, нах*й, або "300", або "200", - каже російський військовий.

Також, за словами окупанта, в його бригаді залишилося лише чотири особи.

При цьому на запитання дружини, чи чекають вони мобілізованих на допомогу, військовий відповів: "Ну яка допомога, бл*? Приженуть народу, скажуть: "ідіть у наступ, нах*й", а наступ - це п*здец".

Нагадаємо, раніше у перехопленій розмові окупант розповів, як їхні коригувальники наводять вогонь по своїх. При цьому ЗСУ вбивають росіян не шкодуючи - "пачками", а самі окупанти називають себе "м'ясом".

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