Окупанти не вірять, що мобілізовані росіяни допоможуть їм на фронті, - перехоплення ГУР

Окупант поскаржився своїй дружині, що російська армія зазнає величезних втрат.

"Тут щодня "300"-ті, "200"-ті... Тільки, бл*, з людиною познайомився - вже, нах*й, або "300", або "200", - каже російський військовий.

Також, за словами окупанта, в його бригаді залишилося лише чотири особи.

При цьому на запитання дружини, чи чекають вони мобілізованих на допомогу, військовий відповів: "Ну яка допомога, бл*? Приженуть народу, скажуть: "ідіть у наступ, нах*й", а наступ - це п*здец".