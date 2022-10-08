Оккупанты не верят, что мобилизованные россияне помогут им на фронте, - перехват ГУР

Российские войска, которые сейчас воюют на территории Украины, не верят в то, что мобилизованные россияне помогут им на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.
Оккупант пожаловался своей жене, что российская армия несет огромные потери.
"Здесь каждый день "300"-е, "200"-е... Только, бл*, с человеком познакомился - уже, нах*й, либо "300", либо "200", - говорит российский военный.
Также, по словам оккупанта, в его бригаде осталось всего четыре человека.
При этом на вопрос жены, ждут ли они мобилизованных на помощь, военный ответил: "Ну какая помощь, бл*я? Пригонят народу, скажут: "идите в наступление, нах*й", а наступление - это п*здец".
Напомним, ранее в перехваченном разговоре оккупант рассказал, как их корректировщики наводят огонь по своим. При этом ВСУ убивают россиян не жалея - "пачками", а сами оккупанты называют себя "мясом".
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