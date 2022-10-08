RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты не верят, что мобилизованные россияне помогут им на фронте, - перехват ГУР

Фото: оккупанты не верят, что мобилизованные россияне помогут им на фронте (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска, которые сейчас воюют на территории Украины, не верят в то, что мобилизованные россияне помогут им на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

Оккупант пожаловался своей жене, что российская армия несет огромные потери.

"Здесь каждый день "300"-е, "200"-е... Только, бл*, с человеком познакомился - уже, нах*й, либо "300", либо "200", - говорит российский военный.

Также, по словам оккупанта, в его бригаде осталось всего четыре человека.

При этом на вопрос жены, ждут ли они мобилизованных на помощь, военный ответил: "Ну какая помощь, бл*я? Пригонят народу, скажут: "идите в наступление, нах*й", а наступление - это п*здец".

Напомним, ранее в перехваченном разговоре оккупант рассказал, как их корректировщики наводят огонь по своим. При этом ВСУ убивают россиян не жалея - "пачками", а сами оккупанты называют себя "мясом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиГлавное управление разведки