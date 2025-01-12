За даними інформаційного ресурсу, на лівому березі Херсонської області окупанти перестали видавати вугілля для опалення приватних домоволодінь. Обмеження стосується тих людей, які не отримали паспорт Росії.

"Отримати вугілля або компенсацію можна лише при наявності червоної макулатури", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС також зауважили, що окупанти змушують українців при отриманні паспорта РФ писати відмову від українського громадянства, хоча законодавство Росії не передбачає такої дії.

"Таким чином росіяни намагаються на юридичному рівні знищити українців в регіоні", - резюмував інформаційний ресурс.