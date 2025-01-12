Окупанти вирішили "заморозити" українців без паспорту РФ, - ЦНС

Росіяни залишать українців на тимчасово окупованій частині Херсонської області у холоді. Мешканцям приватних будинків тепер буде важче їх опалювати, щоб було тепло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, на лівому березі Херсонської області окупанти перестали видавати вугілля для опалення приватних домоволодінь. Обмеження стосується тих людей, які не отримали паспорт Росії.
"Отримати вугілля або компенсацію можна лише при наявності червоної макулатури", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС також зауважили, що окупанти змушують українців при отриманні паспорта РФ писати відмову від українського громадянства, хоча законодавство Росії не передбачає такої дії.
"Таким чином росіяни намагаються на юридичному рівні знищити українців в регіоні", - резюмував інформаційний ресурс.
Нагадаємо, що починаючи з 5 січня 2025 року на тимчасово окупованих територіях України запрацював так званий реєстр "контрольованих осіб". Росіяни вносять до нього українців, які не отримали російський паспорт.
Також ми писали, що починаючи з 1 січня українці в окупації без паспорта РФ почали стикатися з низкою обмежень. Наприклад, люди не можуть більше поповнювати мобільний рахунок, принаймні готівкою. Тепер їм необхідно або дати російський паспорт, або авторизуватися через портал державних послуг.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.