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Окупанти випустили по Запоріжжю 10 ракет

Фото: Окупанти випустили по Запоріжжю 10 ракет (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська випустили десять ракет по Запоріжжю. Зокрема, випущені ракети потрапили у об'єкти інфраструктури обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Олександра Старуха в Telegram.

Окупанти завдавали ударів ракетами С300.

"На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу", - повідомив Старух.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Ворог майже кожен день атакує місто. Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо одне про одного", - додав глава ОВА.

Фото: Окупанти випустили по Запоріжжю 10 ракет (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня бойовики завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

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