Окупанти завдавали ударів ракетами С300.

"На місцях уражень виникли пожежі. Там працюють рятувальники. Пошкоджена лінія електропередач. Профільні служби вже відновлюють мережу", - повідомив Старух.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Ворог майже кожен день атакує місто. Треба бути максимально обережним. Правила безпеки рятують життя. Дбаємо одне про одного", - додав глава ОВА.

Фото: Окупанти випустили по Запоріжжю 10 ракет (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня бойовики завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

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