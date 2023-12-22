Окупанти випустили по Україні 28 дронів: скільки збила ППО

Російські окупанти випустили по Україні 28 дронів-камікадзе в ніч на 22 грудня. Сили ППО збили 24 з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Пуски були з Курська, Приморсько-Ахтарська (Росія) та мису Чауда (окупований Крим).
Сили ППО знищили 24 дрони у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.
До відбиття повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Ще з вечора 21 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "шахедів". Відомо, що вибухи через роботу ППО чули у столиці, Київській, Одеській та Хмельницькій областях.
У Києві впали уламки дрона на багатоповерхівку, виникла пожежа. Це сталося у Соломʼянському районі. Крім того, є також пошкодження через уламки у Дарницькому та Голосіївському районах.
У столиці через нічну атаку постраждали двоє людей, одного чоловіка госпіталізували.
У Миколаївській області через атаку спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів. В Одеській області під ударом була припортова інфраструктура. Пошкоджене зерносховище.
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