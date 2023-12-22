Окупанти випустили по Україні 28 дронів: скільки збила ППО

Пуски були з Курська, Приморсько-Ахтарська (Росія) та мису Чауда (окупований Крим).

Сили ППО знищили 24 дрони у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

До відбиття повітряної атаки залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Що відомо про нічну атаку

Ще з вечора 21 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "шахедів". Відомо, що вибухи через роботу ППО чули у столиці, Київській, Одеській та Хмельницькій областях.

У Києві впали уламки дрона на багатоповерхівку, виникла пожежа. Це сталося у Соломʼянському районі. Крім того, є також пошкодження через уламки у Дарницькому та Голосіївському районах.

У столиці через нічну атаку постраждали двоє людей, одного чоловіка госпіталізували.

У Миколаївській області через атаку спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів. В Одеській області під ударом була припортова інфраструктура. Пошкоджене зерносховище.