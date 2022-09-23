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Окупанти випустили по Сумщині майже сотню снарядів: у поліції показали наслідки

Фото: окупанти випустили на Сумщині майже сотню снарядів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби російські війська в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог випустив населеними пунктами 95 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Фото: наслідки вчорашнього обстрілу Сумської області (t.me/UA_National_Police)

"Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 виробничі приміщення підприємства, 11 приватних домоволодінь, будинок культури, школа, дитячий садок, 8 автомобілів та лінії електропередач, що призвело до знеструмлення трьох населених пунктів", - розповіли в поліції.

Також внаслідок обстрілу сталося займання складського приміщення із зерном.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська вкотре обстріляли Нікополь та Марганець (Дніпропетровська область), застосувавши "Гради" та артилерію. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще 9 отримали поранення.

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