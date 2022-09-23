RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты выпустили по Сумской области почти сотню снарядов: в полиции показали последствия

Фото: оккупанты выпустили по Сумской области почти сотню снарядов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг выпустил по населенным пунктам 95 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Фото: последствия вчерашнего обстрела Сумской области (t.me/UA_National_Police)

"В результате обстрела повреждены 3 производственных помещения предприятия, 11 частных домовладений, дом культуры, школа, детский сад, 8 автомобилей и линии электропередач, что привело к обесточиванию трех населенных пунктов", - рассказали в полиции.

Также в результате обстрела произошло возгорание складского помещения с зерном.

Напомним, сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли Никополь и Марганец (Днепропетровская область), применив "Грады" и артиллерию. В результате ударов погибли два человека, еще 9 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине