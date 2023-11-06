Окупанти випустили за ніч рекордну кількість авіабомб по Бериславу та Кринках

"Вночі окупанти завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав. Усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонської області 87 авіабомб - найбільшу кількість за весь час", - розповів він.

Обстріли Херсона

Крім того, за словами очільника МВС, ворог ввечері та вночі вдарив по Херсону.

"Близько 3 ночі ворог знову обстріляв місто. Пошкоджено два приватні будинки", - зазначив Клименко.

Також і ввечері російські військові вдарили по місту. Пошкоджено 4 багатоповерхові будинки, в одному з них зруйновано перекриття у квартирі.

"На щастя, минулося без постраждалих", - додав він.

Ситуація у районі Кринок Херсонської області

Село Кринки Херсонської області знаходиться на лівому березі Дніпра, на тимчасово окупованій російськими військами території, яку вони захопили під час масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. У середині жовтня, зі звіту Інституту вивчення війни від 19 жовтня, стало відомо, що українські війська просунулися на північний схід Кринок Херсонської області.

Пізніше, 21 жовтня, аналітики заявляли, що ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки. У свою чергу, росіяни намагаються перешкодити спробам ЗСУ закріпитися у Кринках на лівому березі Херсонської області та налагодити туди постачання.