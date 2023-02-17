Окупанти вимагають від жителів Херсонської області переоформлювати майнові права за законами РФ, - Генштаб

Росіяни змушують українців, які лишились на окупованій частині Херсонської області, переоформлювати майнові права за російським законодавством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Як розповіли в Генштабі, серед українців поширюють інформацію, що якщо вони не виконають вимог окупантів до травня цього року, то їх буде депортовано до Росії.

"Окупаційна адміністрація міста Гола Пристань Херсонської області чинить тиск на місцеве населення щодо переоформлення майнових прав за російським законодавством", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни відправляють на фронт містян. Тепер почали мобілізувати комунальників.

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