Окупанти використовують складні траєкторії "Шахедів", - Гуменюк

"Дуже часто (військові РФ, - Ред.) використовують складні траєкторії напрямку ("Шахедів", - Ред.) саме для того, щоб виснажувати Сили оборони", - зазначила вона.

Гуменюк звернула увагу, що і дрони-камікадзе, і ракети противника пролітають через південні області України та починають маневрувати.

"Повертаючись на схід, потім на захід, знову повертаючись до півдня. І таким чином вони прокладають складні траєкторії, використовуючи особливості ландшафту, русла річок, саму акваторію самого Чорного моря, де низько ідуть над ним ("Шахеди", - Ред.), щоб приглушити свій характерний звук", – розповіла вона.

У цьому контексті представниця Сил оборони півдня України вказала на успішну роботу протиповітряної оборони щодо відбиття атаки цієї ночі та збиття цілей противника.

"І таким чином робота ППО, як от цієї ночі, тривала три години, але була досить результативною", - сказала Гуменюк.

Удар дронами та ракетами вночі 3 жовтня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти знову атакували територію України із застосуванням ударних безпілотників та ракет.

Як розповіли в командуванні Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники атакували Україну 31 ударним дроном-камікадзе "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Сили ППО знищили 29 БПЛА та ракету противника.

Також військові уточнили, що ворожі дрони-камікадзе та ракету збивали у небі над Дніпропетровською, Миколаївською та Одеською областями.

Всі подробиці нічного удару ворога та наслідки від падіння уламків збитих цілей - у матеріалі РБК-Україна.