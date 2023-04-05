Окупанти використовують у районі Бахмута вдосконалені авіабомби ФАБ-500, - Череватий

"Оскільки у ворога немає новітніх систем ведення бою, на відміну від того, що нам намагаються надати партнери, росіяни удосконалюють і використовують старе радянське озброєння, зокрема і бомби ФАБ-500, обладнуючи їх крилами і навігаторами GPS", - зазначив спікер.

За словами Череватого, це все робиться для того, аби обходити нашу систему ППО і не витрачати ракети типу "Калібр" чи "Іскандер", які є дорогими.

Речник пояснив, що використання цих авіабомб дає окупантам певний простір, проте і ЗСУ знаходять протидії.

"Ідеальною протидією, звісно, було б надання нам партнерами новітніх літаків типу F-16 з потужними ракетами "повітря-повітря", які можуть збивати ворожі літаки, коли вони намагаються скидати бомби. Відповідно ця проблема швидко вирішилася б. Але в даному випадку ми шукаємо інші належні способи, щоб убезпечитися від наслідків цієї нової загрози", - додав офіцер.