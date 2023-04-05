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Окупанти використовують у районі Бахмута вдосконалені авіабомби ФАБ-500, - Череватий

Фото: Окупанти використовують у районі Бахмута вдосконалені авіабомби ФАБ-500 (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти використовують на Бахмутському напрямку вдосконалені керовані авіаційні бомби ФАБ-500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Оскільки у ворога немає новітніх систем ведення бою, на відміну від того, що нам намагаються надати партнери, росіяни удосконалюють і використовують старе радянське озброєння, зокрема і бомби ФАБ-500, обладнуючи їх крилами і навігаторами GPS", - зазначив спікер.

За словами Череватого, це все робиться для того, аби обходити нашу систему ППО і не витрачати ракети типу "Калібр" чи "Іскандер", які є дорогими.

Речник пояснив, що використання цих авіабомб дає окупантам певний простір, проте і ЗСУ знаходять протидії.

"Ідеальною протидією, звісно, було б надання нам партнерами новітніх літаків типу F-16 з потужними ракетами "повітря-повітря", які можуть збивати ворожі літаки, коли вони намагаються скидати бомби. Відповідно ця проблема швидко вирішилася б. Але в даному випадку ми шукаємо інші належні способи, щоб убезпечитися від наслідків цієї нової загрози", - додав офіцер.

Нагадаємо, раніше Череватий розповів, що за добу РФ втратила вбитими та пораненими 212 солдатів у районі Бахмута.

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