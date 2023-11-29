Окупанти не використовують активно авіацію через негоду, посиливши артобстріли, - Луганська ОВА

Через негоду росіяни не можуть активно застосовувати бомбардувальники та гелікоптери. Зосередившись на артилерії, вони стали бити більш прицільно по селах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську обласну військову адміністрацію у Facebook.
Так, у Невському протягом минулої доби пролунало 35 вибухів після ворожих обстрілів.
"У цьому селі ще залишаються люди, які поки не погоджуються на евакуацію. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", - зауважив Лисогор.
Також противник відкрив вогонь по території Серебрянського ліса.
Крім того, окупанти намагалися просунутися як на Лиманському, так і на Куп’янському напрямках, втім не досягли успіхів. Зазначається, що минулої доби вони атакували здебільшого Донецьку та Харківську області.
Також в Луганській ОВА інформують, що в уряді РФ збираються покласти відповідальність за дефіцит у бюджетах окупованих торік територій на керівників-колаборантів.
Так, зрадників ставлять перед вибором - відмовитися від дотацій із нового року або взяти особисте зобов’язання стосовно зниження розриву між регіональними доходами та витратами.
У разі невиконання цих домовленостей колаборанти не отримають російських грошей, але пізніше. Зазначається, що рівень дотаційності досягає 95%.
Крім того, окупаційна влада отримала наказ на нову хвилю масової депортації українських дітей на територію РФ.
"Окуповані регіони одержали нові рознарядки - упродовж осінньо-зимового періоду необхідно відправити 10 тисяч дітей до Москви на виставку досягнень народного господарства", - йдеться в повідомленні
Наразі з необхідної кількості окупанти зібрали тисячу.
"І після перших відряджень охочих стає ще менше. Власним коштом кожному необхідно дістатися до Ростова. Там чекає поїзд - один на дітей з чотирьох окупованих областей", - повідомляють в Луганській ОВА.
Людей змушують чекати в потягах до повного завантаження десятками годин, утримуючи в важких умовах.
За даними Генштабу, за минулу добу українські військові відбили 16 атак противника на Бахмутському напрямку, продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили 9 артилерійських засобів противника.
Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя та досягли невизначеного успіху на захід від села Роботине у напрямку Копані Запорізької області. Також зберегли позиції та, за повідомленнями, атакували на східному (лівому) березі Херсонської області.
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