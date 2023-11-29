Окупанти не використовують активно авіацію через негоду, посиливши артобстріли, - Луганська ОВА

Так, у Невському протягом минулої доби пролунало 35 вибухів після ворожих обстрілів.

"У цьому селі ще залишаються люди, які поки не погоджуються на евакуацію. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", - зауважив Лисогор.

Також противник відкрив вогонь по території Серебрянського ліса.

Крім того, окупанти намагалися просунутися як на Лиманському, так і на Куп’янському напрямках, втім не досягли успіхів. Зазначається, що минулої доби вони атакували здебільшого Донецьку та Харківську області.

Ситуація в Луганській області

Також в Луганській ОВА інформують, що в уряді РФ збираються покласти відповідальність за дефіцит у бюджетах окупованих торік територій на керівників-колаборантів.

Так, зрадників ставлять перед вибором - відмовитися від дотацій із нового року або взяти особисте зобов’язання стосовно зниження розриву між регіональними доходами та витратами.

У разі невиконання цих домовленостей колаборанти не отримають російських грошей, але пізніше. Зазначається, що рівень дотаційності досягає 95%.

Крім того, окупаційна влада отримала наказ на нову хвилю масової депортації українських дітей на територію РФ.

"Окуповані регіони одержали нові рознарядки - упродовж осінньо-зимового періоду необхідно відправити 10 тисяч дітей до Москви на виставку досягнень народного господарства", - йдеться в повідомленні

Наразі з необхідної кількості окупанти зібрали тисячу.

"І після перших відряджень охочих стає ще менше. Власним коштом кожному необхідно дістатися до Ростова. Там чекає поїзд - один на дітей з чотирьох окупованих областей", - повідомляють в Луганській ОВА.

Людей змушують чекати в потягах до повного завантаження десятками годин, утримуючи в важких умовах.