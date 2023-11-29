Оккупанты не используют активно авиацию из-за непогоды, усилив артобстрелы, - Луганская ОВА

Так, в Невском за прошедшие сутки раздалось 35 взрывов после вражеских обстрелов.

"В этом селе еще остаются люди, которые пока не соглашаются на эвакуацию. По предварительной информации, никто не пострадал", - отметил Лысогор.

Также противник открыл огонь по территории Серебрянского леса.

Кроме того, оккупанты пытались продвинуться как на Лиманском, так и на Купянском направлениях, но безуспешно. Отмечается, что за прошедшие сутки они атаковали в основном Донецкую и Харьковскую области.

Ситуация в Луганской области

Также в Луганской ОВА информируют, что в правительстве РФ собираются возложить ответственность за дефицит в бюджетах оккупированных в прошлом году территорий на руководителей-коллаборантов.

Так, предателей ставят перед выбором - отказаться от дотаций с нового года или взять личное обязательство по снижению разрыва между региональными доходами и расходами.

В случае невыполнения этих договоренностей коллаборанты не получат российские деньги, но позже. Отмечается, что уровень дотационности достигает 95%.

Кроме того, оккупационные власти получили приказ на новую волну массовой депортации украинских детей на территорию РФ.

"Оккупированные регионы получили новые разнарядки - в течение осенне-зимнего периода необходимо отправить 10 тысяч детей в Москву на выставку достижений народного хозяйства", - говорится в сообщении

Сейчас из необходимого количества оккупанты собрали тысячу.

"И после первых командировок желающих становится еще меньше. За свой счет каждому необходимо добраться до Ростова. Там ждет поезд - один на детей из четырех оккупированных областей", - сообщают в Луганской ОВА.

Людей заставляют ждать в поездах до полной погрузки десятками часов, удерживая в тяжелых условиях.