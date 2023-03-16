Окупанти виключили зруйновану Попасну з переліку міст

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської ОВА.

Як зазначили в прес-службі, окупаційна адміністрація ввела в дію закони про адміністративно-територіальний устрій та утворення міських та муніципальних округів. Зокрема, ухвалені 11 міських та 17 муніципальних округів (районів). В жодному з переліків немає Попасної.

"Якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на законодавчому рівні, - зазначили в прес-службі.