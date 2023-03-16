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Оккупанты исключили разрушенную Попасную из перечня городов

Фото: разрушенную Попасную исключили из перечня городов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские оккупанты официально исключили разрушенную Попасную из перечня городов региона. Населённого пункта нет среди городских и муниципальных округов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Луганской ОВА.

Как отметили в пресс-службе, оккупационная администрация ввела в действие законы об административно-территориальном устройстве и образовании городских и муниципальных округов. В частности, одобрені 11 городских и 17 муниципальных округов (районов). Ни в одном из списков нет Попасной.

"Если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, который сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на законодательном уровне, - отметили в пресс-службе.

Напомним, российские захватчики во время штурма Попасной (Луганская область) уничтожили город. Местные коллаборанты решили, что восстанавливать его не будут, поэтому город остается разрушенным.

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ЛуганскПопасная