Оккупанты исключили разрушенную Попасную из перечня городов

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Луганской ОВА.

Как отметили в пресс-службе, оккупационная администрация ввела в действие законы об административно-территориальном устройстве и образовании городских и муниципальных округов. В частности, одобрені 11 городских и 17 муниципальных округов (районов). Ни в одном из списков нет Попасной.

"Если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, который сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на законодательном уровне, - отметили в пресс-службе.