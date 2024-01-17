Окупанти вигадали ще один спосіб примусової паспортизації, - ЦНС

Російські терористи вигадали ще один спосіб примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, на окупованих територіях Херсонської області окупанти видають балони з газом, тим в кого немає центрального газопостачання. Проте умовою для отримання є наявність російського паспорта.

Аналогічно, лише за російським паспортом ворог видає мешканцям захопленого регіону вугілля. Таким чином люди фактично перебувають в заручниках у ворога.

"Проте такий шантаж не допомагає росіянам, й вони вимушені навіть дозволити “голосування” на виборах за українським паспортом, через те, що більшість населення не має червоної макулатури РФ", - наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, ми писали, що повідомляти про тих, хто здійснює тиск на українців щодо примусової паспортизації можна за допомогою "Спротив.Бот".

Також ми писали про те, що у своїх методах з примусової паспортизації окупанти використовували місцевих зрадників. Так, днями було оголошено про підозру чотирьом мешканкам Херсону, які нав'язували російські паспорти українцям під час окупації міста.

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