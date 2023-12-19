Окупанти вигадали нову цинічну тактику розміщення своєї техніки: фото
Окупаційна влада Волновахи придумала цинічний план прикриття російської військової техніки. Поруч із місцями стоянок техніки, яку переміщають у зону бойових дій, загарбники встановили "польові кухні" для місцевих мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"Якби існував приз за найцинічніше приховання місць паркування та розміщення військової техніки, то його однозначно взяла окупаційна влада Волновахи", - зазначає він.
Як повідомляє Андрющенко, останніми тижнями саме Волноваха та Волноваський район стали місцем найбільшої концентрації російських резервів. Значну кількість техніки перевезли з Запорізького напряму, з-під Маріуполя та Новоазовська.
ЇЇ розмістили за 10-15 кілометрів від лінії фронту, що є фактично неможливим для того, щоб не наражатися таким чином на небезпеку.
Втім спеціально для такого випадку росіяни вигадали план: біля кожного місця базування вони розгорнули "польову кухню" для мешканців, про що публічно наголосили у соціальних мережах.
"Такого відвертого та цинічного публічного використання живого щиту за цю фазу війни ще точно не було", - обурюється Андрющенко.
Він зауважує, що т. зв. окупантська польова кухня насправді є колонами різноманітної техніки біля якої скраю просто стоїть одна точка видачі їжі для місцевих у якості запоруки своєї ж безпеки.
Цивільні як живий щит для РФ
У своїх цинічних тактиках росіяни постійно використовують цивільне населення на окупованих територіях у якості живого щита. Це дає окупантам можливість безпечно перебувати в тих чи інших місцях, які потенційно можуть бути вражені українськими захисниками чи партизанами.
Так, нещодавно стало відомо, що на тимчасово окупованому півдні України російські військові проводять облави та використовують українців, як живий щит.
Крім того, до такої тактики загарбники вдаються і на території окупованого Криму. Так влітку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на Кримському мосту під час вибухів загинуло двоє цивільних.
"Чистий цинізм. Під час інтенсивних бойових дій офіційна Москва відправляє цивільних "туристів" найбільш гарячими точками до окупованого Криму, створюючи небезпечні ситуації, аби звинуватити Збройні сили України у загибелі цивільних осіб", - сказав тоді він.
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