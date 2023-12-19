Оккупанты придумали новую циничную тактику размещения своей техники: фото

Оккупационные власти Волновахи придумали циничный план прикрытия российской военной техники. Рядом с местами стоянок техники, перемещаемой в зону боевых действий, захватчики установили "полевые кухни" для местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко .

"Если бы существовал приз за самое циничное сокрытие мест парковки и размещения военной техники, то его однозначно взяли оккупационные власти Волновахи", - отмечает он.

Как сообщает Андрющенко, в последние недели именно Волноваха и Волновахский район стали местом наибольшей концентрации российских резервов. Большое количество техники перевезли из Запорожского направления, из-под Мариуполя и Новоазовска.

Ее разместили в 10-15 километрах от линии фронта, что фактически невозможно для того, чтобы не подвергаться таким образом опасности.

Впрочем, специально для такого случая россияне придумали план: у каждого места базирования они развернули "полевую кухню" для жителей, о чем публично подчеркнули в социальных сетях.

"Такого откровенного и циничного публичного использования живого щита за эту фазу войны еще не было точно", - возмущается Андрющенко.

Он отмечает, что т. н. оккупантская полевая кухня на самом деле является колоннами разнообразной техники, у края которой просто стоит одна точка выдачи пищи для местных в качестве залога своей же безопасности.